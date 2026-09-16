'Абсолютно інша історія': Флеш заявив, що росіяни більше не керують 'Шахедами' через Білорусь

За його словами, у кожному російському "Шахедів" є сім-карта російського мобільного оператора, і в цих сім-картах є роумінг з Білоруссю.

Зараз російські окупанти не керують своїми "Шахедами" через Білорусь, але передають інформацію з них через білоруські мобільні мережі. Про це розповів позаштатний радник президента з технологічних питань й експерт у галузі технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов Radio NV.

"Зараз не можна сказати, що Росія використовує якось Білорусь. У мене є таке спостереження, я вже писав про те, що якщо ми побачимо і подивимося рух реактивних і звичайних "Шахедів", то вони тримаються біля кордону з Білоруссю. І я зробив такий висновок: мабуть, "Шахеди" мають зв’язок з комерційними LTE-мережами (мережами мобільного зв’язку - ред.) Білорусі", - розповів він.

За його словами, у кожному російському "Шахедів" є сім-карта російського мобільного оператора, і в цих сім-картах є роумінг з Білоруссю.

Відео дня

"Я вважаю, що такий рух "Шахедів", дивний, пояснюється тільки тим, що вони намагаються триматися поруч з кордоном Білорусі для того, щоб мати зв’язок, LTE-зв'язок з комерційними мережами Білорусі, для того, щоб передавати інформацію. Тобто ми не кажемо про точки mesh-керування онлайн "Шахедами", які раніше були", - пояснив Флеш.

Він стверджує, що це абсолютно інша історія.

"Це трекінг, це службова інформація, тобто "Шахед" не керується онлайн, він передає інформацію, свої дані телеметрії, де він бачить РЕБ, де немає РЕБу. Це також важливо для Росії, вони це використовують для того, щоб будувати коридори. Вони аналізують, як у них літають "Шахеди". Тобто це службова інформація, але там немає керування", - розповів радник.

Він додав, що Білорусь може обмежити цей роумінг, але не хоче зараз цього робити.

Роль Білорусі у атаках

В свою чергу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що атака росіян на пункт пропуску "Ягодин" відбулася внаслідок того, що Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають ворожим дронам проникнути вглиб території України.

Вас також можуть зацікавити новини: