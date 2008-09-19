Дорожню розмітку в Києві перевірятимуть щоденно

Дорожню розмітку на автошляхах столиці щоденно обстежуватимуть працівники шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор».

Як повідомили УНІАН у прес–службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Згідно з розпорядження, результати перевірки заноситимуться в журнали патрулювання вулиць, а, при виявленні недоліків існуючої розмітки, інформація надаватиметься в диспетчерську службу для усунення порушень.

Як сказав перший заступник голови КМДА Денис БАСС, з метою гарантування безпеки дорожнього руху передбачено обов’язкове нанесення дорожньої розмітки. Враховуючи згоду Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, на основних магістралях міста за сучасними технологіями наноситимуть роздільні смуги на проїжджій частині шириною 15 см, застосовуючи високоякісні стійкі матеріали.

Також відповідно до розпорядження КМДА, КК «Київавтодор» спільно з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві мають підготувати перелік найбільш аварійно-небезпечних пішохідних переходів для нанесення на них у 2009 році відповідної дорожньої розмітки з використанням різнокольорового пластику.