Матч Кубка УЄФА Бешикташ - Металіст (фоторепортаж)
07:33, 19 вересня 2008
Разное
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Зустріч у відповідь - 2 жовтня
У матчі першого раунду Кубка УЄФА харківський Металіст поступився в гостьовому матчі 0:1, і тепер має непросте, проте реальне завдання на гру у відповідь.
Бешикташ почав матч з тиску на Металіст, але після кількох атак тиск загас, і вперед пішов уже Металіст. На 10-й хвилині арбітр матчу “зажав” пенальті, на 26-й Валяєв добре вивів флангом на ворота Едмара, але бразилець замість передачі вздовж пробив – і воротар втрутився. Під кінець першого тайму був ще один непоганий момент: вихід удвох на одного захисника.
Перерва пішла на користь господарям. Розіграш стандартного становища завершився ударом метрів з сімох, Горяїнов вже був урятував, але словак Філіп Голошко добив (щоправда, з офсайда, але гол зараховано).
Металіст спробував переламати гру, але так і не встиг. Судячи з гри обох команд, можливість перемогти в Харкові Металіст має.
|Марко Дєвіч і Сердар Куртулус
|Едмар і Едуард Сіссе
|Папа Гуйє і Філіп Голошко
|Екрем Даг і Олександр Рикун
|Матіас Дельгадо і Філіп Голошко
|Едуард Сіссе і Сергій Валяєв
|Філіп Голошко - автор голу
|Сергій Валяєв і Сердар Озкан
|Гравці Бешикташа після забитого голу
Фото AP і Reuters
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