11.10 відбудеться експертна дискусія щодо "Створення інновацій в оборонній сфері: моделі та пріоритети"

Платформа розвитку інновацій за підтримки ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» 11 жовтня о 13:00 організовує відкриту експертну дискусію на тему "Створення інновацій в оборонній сфері: моделі та пріоритети", що пройде в рамках XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2016».

Мета заходу - створення майданчику для об’єднання експертів у сфері оборонних технологій, розробників, волонтерів, меценатів, авторів інноваційних проектів та стартапів, представників інвестиційних фондів, донорських організацій, військових.

Сторони обговорять основні тренди розвитку механізмів партнерства, створення яких є необхідною умовою для розвитку інноваційних проектів в оборонній сфері та залучення інвестицій для їх реалізації в середньостроковій перспективі в рамках проекту «Платформи розвитку інновацій».

Програма заходу:

13:00 Реєстрація учасників заходу

13:30 Відкриття дискусії. Вступне слово Олександра Саврука – декана Kmbs

13:45 Нинішній стан розвитку інновацій у сфері ВПК України. Данило Ситников - UA.RPA

13:55 Механізми системного створення інновацій у ВПК: світовий досвід. Сергій Згурець - Defense Express.

14:05 Чому волонтерська спільнота готова допомагати створювати власні оборонні технології. Мирослав Гай - волонтер АТО, громадський активіст.

14:15 Практичне використання новітніх розробок на полі бою. Учасник АТО.

14:25 Плани та можливості з розвитку оборонних інновацій в Україні. Павло Барбул – ДП «Спецтехноекспорт».

14:35 Виступ модератора, підведення підсумків.

14:50 Відеопрезентація Платформи Розвитку Інновацій

В результаті інтерактивної дискусії запрошені експерти разом з більш ніж 100 учасниками заходу ознайомляться з основними принципами роботи майбутньої Платформи розвитку інновацій - єдиного майданчику збору усіх ідей, проектів й стартапів в оборонній сфері з метою комплексного управління реалізацією проектів та залучення інвестицій.

До участі у заході запрошуються: експерти у сфері оборонних технологій, автори ідей та розробники високотехнологічних продуктів, волонтери, військові, власники інноваційних проектів, представники інвестиційних фондів, донорських організацій.

Організатори дискусії: Платформа Розвитку Інновацій - унікальний в Україні осередок взаємодії розробників продукції оборонного призначення, волонтерів, інвесторів та меценатів.

Головні завдання майбутньої Платформи Розвитку Інновацій:

* об’єднати провідних науковців та дослідників з метою розробки інноваційних проектів в оборонній сфері;

* залучити інвестиції, надати фінансування для проведення наукових, дослідницьких та конструкторських робіт;

* налагодити серійне виробництво високотехнологічної продукції в Україні та забезпечити її комплексний маркетинг.

Дата: 11 жовтня 2016

Час: 13:00-15:00

Місце: м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний Виставковий Центр, павільйон №2, конференц-зал №11

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 10 жовтня, 18:00 год.

Реєстрація учасників заходу: https://goo.gl/forms/xQyQh815gc56EhnG2