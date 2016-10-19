Алло розшукує 5 українців з прізвищем та ім’ям Айфон Сім

Перші 5 українців, які продемонструють паспорт, де у графі прізвище буде «Айфон», а у графі імені – «Сім», отримають від «Алло» iPhone 7 на 32 Гб лише за 1 грн. Для того, щоб отримати таку можливість потрібно зареєструвати паспорт на офіційній сторінці акції allo.ua/hochu_iphone_7 та пройти процедуру підтвердження його справжності.

За попередніми дослідженнями «Алло» в Україні ще немає людини, у якої ім’я та прізвище Айфон Сім. Тобто всі охочі прийняти участь в акції знаходяться у рівних умовах. Компанія не обмежує термін акції датою старту продажів, які почнуться з 21-го жовтня, а буде приймати заяви учасників до 01.03.2017

Зміна прізвища та імені в Україні нескладна. Потрібно звернутися із заявою до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання і надати паспорт, фото та ідентифікаційний код. Коштує це все не дорожче 100 гривень.

Вже із 21 жовтня, в українців з’явиться можливість придбати офіційні iPhone 7 та iPhone 7 Plus у мережі магазинів «Алло». Для тих, хто не готовий на кардинальні зміни, «Алло» підготував інші приємні сюрпризи – перші двісті покупців новеньких iPhone отримають знижку -5000 грн. в мережі «Алло». Деталі та адреси магазинів в яких діє акція дивіться на сайті

А також компанія розіграє Apple Watch Sport 42mm серед покупців iPhone 7 та iPhone 7 Plus.