Гуманітарна місія в Олешках може поширитися й на інші регіони, - Лубінець

З аналогічною пропозицією раніше вийшла й російська колега Лубінця.

Під час гуманітарної місії в Олешках тимчасове перемирʼя було оголошено в шести населених пунктах. Про це під час брифінгу розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент УНІАН.

"Ми не обговорювали окремі населені пункти. Ми обговорювали територію Херсонської області. Я вам не буду називати окремі населені пункти. Йдеться про шість населених пунктів. Це Олешківська територіальна громада, по суті", – розповів Лубінець.

Він додав, що обговорював з російською стороною продовження перемирʼя на території Херсонської області. Водночас Лубінець допустив можливість розширення перемирʼя й на інші регіони.

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"Ми домовились, що повинно в першу чергу йтись про населені пункти, які знаходяться на території Херсонської області. А далі за можливістю розширювати цей позитивний досвід на територію інших регіонів. Я знаю, що російська сторона, російський омбудсмен сьогодні мала теж прес-конференцію. Вона офіційно звернулась до Меланії Трамп, аби спробувати напрацювання подібних гуманітарних місій на території інших населених пунктів", – додав Лубінець.

Перемирʼя в Олешках: що відомо

Раніше Лубінець розповів, що тимчасове перемирʼя між Україною та РФ в районі Олешок тривало 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. За словами Лубінця, як українська, так і російська сторони виконали всі взяті на себе зобов'язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії. Лубінець відзначив, що крім людей, з окупованих Олешок також були вивезені й тварини.

Також на цьому брифінгу Лубінець повідомив про плани створення окремого Центру повернення цивільних громадян України з російських в'язниць та тимчасово окупованих територій. Крім того, Лубінець заявив про домовленість з Лантратовою про те, що сторони щонайменше щомісяця будуть надсилати додаткову допомогу цивільним у цьому регіоні.

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