Фігурант справи 'Карфаген' Кропива часто їздив за кордон з Кравченком, - в.о. генпрокурора

Посаду в ОГП Кропива використовував виключно для здійснення міжнародних поїздок з колишнім генпрокурором Русланом Кравченком.

Колишній заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива, який фігурує у справі "Карфаген" про "кришування" кол-центрів, не мав жодного відношення до міжнародного права. Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов’язків генерального прокурора, керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, службове розслідування щодо заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиви закінчене.

За словами в.о. генпрокурора, Кропива - це класичний приклад, коли особа з-поза системи потрапила в прокуратуру без конкурсу, оскільки Кропива обіймав посаду заступника Одеської військової адміністрації, а потім його призначили заступником начальника міжнародного департаменту в ОГП.

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"Ну, він таке має відношення до міжнародних взаємовідносин, до міжнародного права, як я до аграрного сектору економіки нашої держави. Тому, я в тому не розбираюсь, він в міжнародній сфері теж не розбирався. Чого це відбулось? Йому потрібно було просто постійно їздити за кордон", - наголосив Ковальський.

Як зауважив в.о. генпрокурора, Кропива як заступник начальника міжнародного департаменту під час відряджень переважно їздив за кордон з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком. Якби Кропива працював би в іншому департаменті, то поїздки за кордон були б неможливими.

Крім того, як повідомив Ковальський, ще було констатовано порушення вимог Закону України про прокуратуру як з боку Кропиви, так і Кравченка.

"Я зареєстрував і доручив зараз ДБР розслідування відносно Кропиви, оскільки під час службового розслідування було встановлено численні факти використання ним транспортного засобу не за призначенням, не перебування на робочому місці, а перебування в Буковелі", - зазначив Ковальський.

У випадках, коли Кропива не перебував на робочому місці, він отримував заробітню плату.

Офіс генпрокурора вже подав скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також було зареєстроване відповідне кримінальне провадження.

При цьому, Ковальський ліквідував посаду, яку обіймав Кропива.

Кропива і справа "Карфаген"

Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили діяльність угруповання, яким керували топ-посадовеці Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми покривали роботу шахрайських кол-центрів.

Розслідування цієї справи призвело до відставки з посади і виїзду за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

При цьому, його підлеглий Сергій Кропива, якого підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів, контролював проведення ремонту у власному будинку Руслана Кравченка в Козині, що вказує на значно ближчі стосунки між ними, ніж просто керівника і підлеглого.

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