В Києві відбудеться конференція, присвячена чистим виробництвам

На конференції будуть обговорюватись досягнення у переході України до «зеленої» економіки та подальші кроки щодо екологізації промисловості; залучення донорської підтримки і технічної допомоги у розвиток промисловості з метою подальшої реалізації програм ресурсоефективного та більш чистого виробництва (РЕЧВ) в Україні. Будуть представлені приклади підприємств, які досягли відчутної економії електроенергії, газу, води, сировини та скорочення викидів СО2 завдяки реалізації РЕЧВ-заходів.

Участь у конференції візьмуть проектний менеджер Організації Об’єднаних націй з промислового розвитку (ЮНІДО) Петра Швагер, міжнародний координатор демонстраційного РЕЧВ проекту програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) Тетяна Чернявська, заступник директора Швейцарського бюро співробітництва Ніколя Гігас, представники іноземних посольств і міжнародних місій, уряду (Мінекономрозвитку, Мінекології, Мінрегіонбуд, МінАПК), органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, фінансових інституцій, бізнес-асоціацій, промислових підприємств.

Конференція проводиться в рамках проекту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні» і демонстраційного проекту «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми EaP GREEN.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Прем`єр готель «Русь», конференц-зал «А»

Час проведення: 10:00 – 17:30. Початок реєстрації о 9:30.

За детальною інформацією та з питань реєстрації можна звертатися телефоном (044) 227-83-78, або e-mail: info@recpc.org, a.vorfolomeiev@recpc.org.