Уманські вогнеборці врятували 19 паломників-хасидів, повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області.

Надзвичайна пригода сталася 21 вересня - напередодні іудейського Нового Року Рош-ха-Шана, на яке паломники з усього світу з’їжджаються до Умані, аби зустріти його на могилі свого духовного наставника - Цадика Нахмана.

Учора о 17.00 в одному з багатоквартирних будинків, де проживали приїжджі гості, сталася пожежа. Про пожежу повідомив перехожий. Як повідомив заступник начальника Головного управління МНС України в Черкаській області, підполковник внутрішньої служби Анатолій САДОВИЙ, пожежа сталася на кухні – горіла газова труба. Для ліквідації полум’я довелося перекривати газ в будинку. Пожежники вивели із задимленого приміщення усіх 19 хасидів та врятували майна на 50 тисяч гривень.

Як зазначили в Центрі пропаганди, сьогодні, на Іудейський Новий рік, в Умані, “аби не допустити нічого надзвичайного, в організації заходів безпеки задіяні всі підрозділи ГУ МНС Уманського району”.