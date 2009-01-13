Газпром: Україна скомпрометувала себе як країна-транзитер

У ВАТ «Газпром» заявляють, що необхідно прискорити будівництво газопроводів «Північний потік» і «Південний потік», оскільки Україна скомпрометувала себе як країна-транзитер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

“У нас спроб дискредитувати когось немає, і часу на це немає. Україна сама себе дискредитує безрозсудною поведінкою – «як божевільний бігає з бритвою в руці» (перекручена цитата з поезії уродженця України Арсенія Тарковського. - Прим.), - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, дана ситуація показала, що необхідно диверсифікувати маршрути поставок російського газу і таким чином зменшити «транзитні ризики».

“Ми вже стикаємося з некерованими ризиками. Причому, некерованими не тільки на базі двосторонніх відносин, а на базі багатосторонніх відносин, коли ми разом із Європейським Союзом намагаємося привести в нормальне русло дії транзитної країни”, - сказав він, додавши, що чим швидше будуть збудовані «північний і південний» потоки, тим менше ризиків буде у майбутньому.