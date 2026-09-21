Продумують нові тактичні прийоми: Ігнат розповів, як росіяни застосовують реактивні дрони

За словами військового, для України дуже важливо швидко отримувати інформацію про виходи таких засобів ураження, як "Циркони".

Застосовуючи проти України реактивні дрони, росіяни продумують нові тактичні прийоми та враховують погодні умови. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, застосування російських реактивних дронів чи "Шахедів" з двигунами внутрішнього згорання певним чином залежить від погодних умов.

"Перше, на що дивитиметься противник - це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність, це буде ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. І відповідно противник застосовуватиме той чи інший засіб - реактивний, чи звичайний "Шахед". В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються", - констатував Ігнат.

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Він додав, що росіяни ускладнюють життя Силам оборони не тільки кількістю засобів ураження, а й продумуючи нові тактичні прийоми та враховуючи погоду.

У вересні противник застосував вже кілька хвиль великої кількості класичних "Шахедів" у напрямку західних регіонів України, але раніше було застосування реактивних БпЛА, які противник накопичив.

Як зазначив Ігнат, ворог застосовує все більше саме реактивних "Шахедів" - загалом по Україні вже було запущено близько 7700 цих засобів ураження. Зокрема, за неповний вересень росіяни випустили близько 1900 ударних безпілотників з реактивними двигунами. Для порівняння: за весь липень було 2800. Відсоток збиття - 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей Сил оборони, зазначив Ігнат.

Швидкість людському не підвладна

Військового також попросили прокоментувати нещодавнє застосування противником ракет "Циркон" та пояснити, як швидко ці засоби можуть дістатися Києва.

"Ракети такі, як "Циркон", хоча й вважаються протикорабельними, але з Криму їх неодноразово запускали по наземних цілях та вже було багато застосовувань цих ракет. Дві вчорашні, хоча й були випущені з півночі, не досягли своїх цілей…. Такі ж випадки були й з "Кинджалами", якщо ми говоримо про швидкісні ракети, як "Кинджал" чи "Циркон", які запускаються з наземних та повітряних платформ, то тут питання у тому, наскільки швидше чи повільніше - взагалі немає стояти", - підкреслив Ігнат.

За його словами, йдеться за дуже швидкісні ракети - близько 10 тис. км/год. Речник наголосив, що звичайна людина навіть не може уявити, як швидко пересувається такий засіб ураження.

"Це швидкість, яка оку людському не підвладна. Око не може побачити, хіба що – приліт", - пояснив військовий.

Тому, сказав Ігнат, йдеться за лічені хвилини, навіть секунди на відповідну реакцію. Це стосується запусків як з Криму, так й з півночі - здавалось б, досить велика відстань долається вказаними ракетами дуже швидко.

Як зазначив представник ПС України, тут питання, скоріше у тому, як швидко Сили оборони можуть отримати безцінну інформацію про виходи цих засобів ураження від українських джерел, або від західних союзників.

"Розраховуємо на наших західних партнерів, які з центрів НАТО можуть ділитися цією інформацією про виходи балістики, аеробалістики чи протикорабельних ракет та сповіщати нас, а ми вже інформуємо населення", - додав військовий.

Про реактивні дрони-переплювачі

Його також попросили прокоментувати інформацію про українські дрони, що можуть перехоплювати реактивні БпЛА противника.

"Всі з нетерпінням чекають надходження цієї інноваційної зброї… Багато розмов про те, що є багато підтверджених результатів збиття, навіть з перехоплювачів коптерного типу. Це при умові, що реактивний дрон летить відповідно з малою швидкістю та низько", - сказав Ігнат.

Водночас, як підкреслив військовий, майбутнє - за інноваційною зброєю, у тому числі - за реактивними дронами-перехоплювачами.

Дрони-перехоплювачі в Україні - що відомо

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створено і успішно застосовано новий дрон-перехоплювач. Військова контррозвідка Служби безпеки показала збиття у повітрі на великій швидкості російського реактивного дрона. Зеленський сказав, що є хороший результат військової контррозвідки СБУ у протидії реактивним "Шахедам".

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