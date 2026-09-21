На Волині чоловік відмовився від повістки через релігійні переконання: суд виніс вирок

За словами обвинуваченого, він не міг погодитися на проходження військової служби через релігійні переконання, які не дозволяють йому брати до рук зброю.

На Волині суд визнав винним військовозобов'язаного, який після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання.

Чоловік заявляв, що готовий виконувати обов'язок перед державою, але просив дозволити йому службу без використання зброї, пише Sud.ua. Як йдеться у матеріалах справи №159/6472/24, Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу ("ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

Видання зазначило, що чоловік перебував на військовому обліку, а 7 червня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби у частинах забезпечення, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділах.

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Того ж дня йому повідомили про необхідність прибути до ТЦК та СП для подальшого проходження військової служби під час мобілізації. Однак у визначений час чоловік не з'явився.

У суді він частково визнав свою провину. За словами обвинуваченого, він не міг погодитися на проходження військової служби через релігійні переконання. Чоловік є членом громади євангельських християн-баптистів і стверджував, що його віровчення не дозволяє брати до рук зброю.

Водночас він наголошував, що не прагнув ухилитися від виконання обов'язку перед державою. Чоловік заявляв про готовність проходити альтернативну службу без використання зброї та розповідав про свою допомогу внутрішньо переміщеним особам і відновлення пошкодженого житла.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що вина чоловіка доведена. Зокрема, це підтверджували документи, матеріали кримінального провадження та показання працівників ТЦК і СП.

Суд встановив, що чоловік був належним чином повідомлений про необхідність прибути для подальшої мобілізації, знав про кримінальну відповідальність за ухилення, однак у визначений час не з'явився.

Окремо суд розглянув аргумент про релігійні переконання та бажання проходити альтернативну службу.

Що каже Верховний Суд

У рішенні суд послався на правову позицію Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року. Об'єднана палата Касаційного кримінального суду тоді дійшла висновку, що законодавство України не передбачає можливості відмовитися від призову під час мобілізації через релігійні чи інші переконання. Така відмова може тягнути відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу.

Водночас Верховний Суд наголосив, що призов за мобілізацією не означає автоматичної необхідності використовувати зброю. Релігійні переконання мають враховуватися під час проходження служби, зокрема, віруючого не повинні примушувати виконувати завдання, пов'язані з носінням або використанням зброї. Він може виконувати, зокрема, ремонт техніки, евакуацію поранених, будівництво укріплень та інші небойові завдання.

Яке покарання призначили

Суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком на один рік.

Протягом цього періоду він має виконувати встановлені судом обов'язки, зокрема періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження.

Інші новини про мобілізацію

Раніше адвокат Євген Филипець розповідав, що хоча в Україні чоловіків до 25 років не мобілізують, але у законодавстві є винятки. Зокрема, якщо чоловіка вже внесено до категорії військовозобов’язаних, він може підлягати призову під час мобілізації.

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