Ющенко привітав легендарного розвідника Євгена Березняка (фото)

Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив легендарного розвідника, Героя України, генерал-майора у відставці Євгена БЕРЕЗНЯКА орденом «За заслуги» І ступеня.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Нагороду вручено за особисту мужність, виявлену в боротьбі з фашистськими загарбниками, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 95-річчя від дня народження.

Є.БЕРЕЗНЯК - прототип героя відомого фільму “Майор Вихор”, створеного за твором письменника Юліана СЕМЕНОВА.

Сьогодні з нагоди 95-річчя Є.БЕРЕЗНЯКА у Музеї Головного управління розвідки Міністерства оборони України відкрилася експозиція, присвячена легендарному розвіднику, повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони.

Є.БЕРЕЗНЯК народився 25 лютого 1914 року в місті Катеринославі (нині Дніпропетровськ). До початку Великої Вітчизняної війни, після закінчення педагогічного технікуму та інституту, працював в галузі освіти: вчителем, директором школи, завідувачем Львівського міського відділу народної освіти.

У серпні 1941 року - секретар підпільного райкому КП(б)У на Дніпропетровщині. Наприкінці 1943 року Є.БЕРЕЗНЯК був направлений до Москви на навчання у розвідшколі Головного розвідувального управління, після закінчення якої очолив групу військових розвідників під кодовою назвою “Голос”, яка протягом 5 місяців діяла в районі Кракова.