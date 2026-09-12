Росія скопіювала українське ноу-хау, щоб не відстати в дроновій війні, - Forbes

Схоже, навіть піхотно-артилерійська армія Росії поступово послаблює традиційну артилерійську компоненту.

Росія почала переорієнтовувати частину ремонтних підрозділів артилерії та бронетехніки на роботу з безпілотниками. Йдеться про створення спеціальних команд, які безпосередньо поблизу фронту будуть ремонтувати, модернізувати і пристосовувати дрони до нових умов бойових дій. Про це пише Forbes.

Автор публікації посилається на відео, оприлюднене Міністерством оборони РФ, в якому показано роботу військовослужбовців ремонтного підрозділу 268-го самохідного артилерійського полку. Підрозділ переорієнтували з обслуговування артилерії на відновлення та вдосконалення безпілотників. Як зазначає Forbes, що така зміна може бути пов’язана зі скороченням потреби в обслуговуванні артилерії та бронетехніки. Вивільнених фахівців Росія, схоже, намагається використати для підтримки операторів дронів безпосередньо на передовій.

Раніше підрозділам, яким були потрібні зміни в конструкції безпілотників, доводилося або проходити через традиційну систему централізованого постачання, або самостійно шукати способи модернізації техніки. Обидва варіанти могли забирати багато часу або залежали від наявності відповідних фахівців та обладнання на місці.

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Тепер Москва намагається скоротити цей цикл, розміщуючи технічні команди поруч із підрозділами, які безпосередньо використовують дрони. Як розповідає автор статті, такий підхід значною мірою повторює українську практику, за якої оператори швидко повідомляють про проблеми, інженери створюють рішення, а нові конструкції випробовують безпосередньо в бойових умовах.

Показане у відео приміщення обладнане щонайменше шістьма 3D-принтерами FlashForge. За даними Forbes, вони використовуються для виготовлення спеціалізованих деталей, адаптерів та інших компонентів. Команда підтримує постійний контакт з операторами дронів, отримує від них інформацію про потреби, виготовляє необхідні елементи, передає їх для випробувань і після цього вносить зміни.

Особливу увагу, судячи з відео, приділяють FPV-дронам з управлінням через оптоволоконний кабель. Один із принтерів виготовляв деталь, схожу на корпус для котушки оптоволокна, а в іншій частині майстерні було обладнання для намотування кабелю.

Водночас автор публікації наголошує, що така майстерня не призначена для масового виробництва безпілотників. Шість настільних 3D-принтерів можуть виготовляти лише обмежену кількість деталей, тоді як готові дрони потребують електроніки, двигунів, оптики та інших компонентів. Тому основна роль таких підрозділів полягає не у випуску великої кількості БПЛА, а у швидкому пристосуванні вже наявних систем.

У перспективі Росія може створити мережу подібних майстерень на різних ділянках фронту. Успішні рішення з них можна буде передавати іншим підрозділам, прискорюючи поширення модернізацій. Водночас Forbes зазначає, що Москва може мати труднощі з відтворенням українського рівня технологічних інновацій: такі російські команди формуються переважно зі звичайного ремонтного персоналу, тоді як серед українських ремонтників є багато фахівців із програмування, інженерії та робототехніки.

"У результаті російські майстерні краще пристосовані для адаптації наявних технологій, ніж для створення принципово нових", - зазначається у публікації.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія планує використати зимовий сезон для тиску на Україну, атакуючи енергетику та критичну інфраструктуру, аби виснажити суспільство. Австрійський експерт Маркус Райснер вважає, що Кремль розраховує на холод і морози як додатковий інструмент примусу до капітуляції.

Експерт наголошує на проблемах української ППО, зокрема дефіциті ракет для Patriot, що може стати слабким місцем. Водночас Москва нарощує можливості у повітрі та не виключає диверсій чи ударів по східному флангу ЄС. Саме це, ймовірно, дає Путіну переконання, що Україна капітулює цієї зими.

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