Названо відеокарти з найкращим співвідношенням ціни і продуктивності у 2026 році

При виборі відеокарти важливо враховувати не лише її вартість, а й роздільну здатність монітора, а також тип навантаження.

Ціни на відеокарти в останні місяці помітно зросли, проте на ринку, як і раніше, є моделі, які пропонують хорошу продуктивність за свої гроші. Експерти порталу PC Games Hardware оновили рейтинг відеокарт із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності, визначили найвигідніші варіанти для ігор у роздільних здатностях Full HD та WQHD.

При виборі відеокарти важливо враховувати не тільки її вартість, але й роздільну здатність монітора, а також тип навантаження. Одна модель може виявитися особливо вигідною для ігор із класичною растеризацією, тоді як інша краще проявить себе в іграх із трасуванням променів.

Найвигіднішою відеокартою для ігор із класичною растеризацією є Radeon RX 9070. Це відеокарта на архітектурі RDNA 4 з 16 Гбайт відеопам'яті, яку в багатьох регіонах все ще можна знайти за ціною, близькою до рекомендованої роздрібної ціни, що є рідкістю в нинішніх умовах.

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На другому місці розташувалася Arc B580. При рекомендованій вартості близько 250 євро вона помітно дешевша за конкурентів на кшталт RTX 4060 та RX 7600, при цьому в ряді сценаріїв демонструє порівнянну або навіть кращу продуктивність. Третє місце посіла Radeon RX 9070 XT, а RX 9060 XT 8 ГБ та RX 9070 GRE замикають п’ятірку найкращих.

Водночас відеокарти Nvidia суттєво поступаються рішенням AMD за показником "ціна за FPS" через зміну цінової політики компанії.

Лідером рейтингу з трасуванням променів стала Intel Arc B580. Також серед головних рекомендацій експертів опинилися Radeon RX 9070 і Radeon RX 9070 XT. Вибір між ними залежить насамперед від бюджету та бажаної роздільної здатності.

Для недорогої ігрової системи з Full HD має сенс звернути увагу на Arc B580. Якщо ж потрібна вища продуктивність для 2К, особливо з трасуванням променів, цікавішими варіантами стають Radeon RX 9070 та RX 9070 XT.

Ціни на відеокарти постійно змінюються, тому рейтинг відображає ситуацію станом на вересень 2026 року. При цьому окремі короткострокові знижки експерти не враховували – орієнтиром слугували мінімальні ціни відразу у кількох надійних продавців.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що в Європі ціна на найдешевшу версію GeForce RTX 5090 уже перевищила 5000 євро. При цьому окремі моделі вже наближаються до позначки €5500.

Як УНІАН уже повідомляв, Nvidia не планує випускати наступне покоління ігрових відеокарт щонайменше до 2028 року. Натомість компанія повернула у продаж RTX 3060, випущену 5 років тому.

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