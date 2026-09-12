У Болгарії загорівся склад боєприпасів компанії, яка постачає зброю Україні

Представники компанії EMCO виключили будь-яку можливість людської помилки в цьому інциденті.

У Болгарії загорівся склад боєприпасів компанії EMCO, яка постачає зброю в Україну. Про це повідомляє DW.

За даними поліції, пожежа спалахнула ввечері 11 вересня. На відеозаписах пожежі, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як вогонь освітлює нічне небо поблизу населеного пункту Царева Лівада.

Повний масштаб збитків поки що невідомий. Про жертв не повідомлялося.

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"Наразі небезпеки для населення немає", – заявили журналістам у місцевій поліції.

Представники компанії EMCO виключили будь-яку можливість людської помилки в цьому інциденті. Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв оголосив про початок розслідування.

"Ми проаналізуємо попередні випадки, коли подібні пожежі траплялися на складах цієї компанії, а також на інших підприємствах, щоб виявити можливий зв’язок або схожу закономірність", – сказав глава МЗС Болгарії.

Керівник виробничих об’єктів EMCO Славчо Дімієв у розмові з журналістами зазначив, що слід розглянути додаткові заходи безпеки для захисту об’єктів, пов’язаних із виробництвом зброї.

"Якщо в кінцевому підсумку буде зроблено висновок, що вони (об’єкти, пов’язані зі зброєю) стали ціллю диверсії, то це не просто напад на конкретну компанію; це напад на національні інтереси", – підкреслив Дімієв.

У виданні нагадали, що у 2024 році Болгарія видала ордери на арешт шести громадян Росії, які, за твердженням прокуратури, були причетні до знищення збройових складів EMCO, на яких зберігалися боєприпаси, призначені для експорту в Україну та Грузію у період з 2011 по 2020 рік.

За пожежею на заводі з виробництва дронів для України в Польщі стоїть РФ

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на польському заводі з випуску безпілотників для України була "навмисним підпалом", за яким стоїть Росія. За його словами, це продовження ескалації дій Росії в Європі.

Того ж дня, коли сталася диверсія, польська прокуратура кваліфікувала інцидент як "терористичний злочин", скоєний "іноземною розвідкою" і пов’язаний з "навмисним підпалом".

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