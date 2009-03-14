ДТП у Сумській області: троє людей загинули

Сьогодні в дорожньо-транспортній пригоді в Сумській області троє людей загинули і четверо одержали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС України у Сумській області, близько 9-ї години ранку на автодорозі Суми-Білопілля неподалік від села Постольне при зустрічному русі не розминулися автомобілі ВАЗ-21011 і КІА. За словами водія КІА, за 100 метрів він побачив, що «Жигулі» почало «носити» по дорозі. Проте маневр ліворуч не допоміг уникнути зіткнення. Після удару ВАЗ вилетів у кювет.

У результаті автокатастрофи загинули троє і були травмовані двоє людей, що знаходилися в «Жигулях». Серед загиблих – дві жінки і чоловік, особи яких встановлюються. 78-річний водій залишився живий. Окрім цього, травмовані і двоє пасажирів автомобіля КІА, а його водій і ще одна людина не постраждали.

На місце ДТП з Сум прибули два автомобілі «швидкої допомоги», які доставили постраждалих з травмами різного ступеня до лікувальних закладів обласного центру.

На місці автокатастрофи працює слідча комісія. За словами співробітників правоохоронних органів, причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, а також погані погодні умови, оскільки з ночі в регіоні йде сніг.