«Смердючий голландець» з українським екіпажем не пускають до Криму

У Керченській протоці, за 20 км від берега, перебуває судно «Берікс» з вантажем зіпсованого м`яса.

Ветеринарна служба ухвалила не пускати корабель до порту Керчі, передає кореспондент УНІАН.

За даними керченських ЗМІ, в грудні минулого року судно (на борту 12 членів екіпажу - громадяни України) вийшло з порту Грузії з більш ніж 220 тоннами м`яса. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті, повідомляють ЗМІ.

«М`ясо з простроченим терміном. Там і кури, там і кролі, і щось ще. Є лист головного лікаря ветеринарної медицини України про те, що вхід корабля до порту категорично заборонений», - повідомила сьогодні в коментарі журналістам головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА.

За інформацією, наявною в неї, нині вирішується питання, що робити з судном. Ймовірно, екіпажеві корабля порадять «піти туди, звідки пришли». «До порту (Керчі) йому не можна, тому що м`ясо все прострочене», - наголосила М.Кровякова.

Прикордонники стежать за тим, щоб судно не зайшло до порту. «Судно не пускає ветслужба. Завдання прикордонників - охороняти прикордонний режим, щоб судно не порушило державний кордон, тому що воно не повинне потрапити в український порт (в даному випадку Керч). Воно взагалі не повинне потрапити ні в який український порт!», – сказала в коментарі УНІАН прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Лілія ПУРГІНА.

За даними Newsru, судно "Берікс", яке українські прикордонники вже прозвали «Смердючим голландцем», дрейфує в Чорному морі вже чотири місяці.

"Берікс" послідовно не прийняли порти Феодосії, Євпаторії та Миколаєва. Судно дісталося Керченської протоки, але попереджені телефонограмою керченські прикордонники теж тримають судно на відстані.

У команди закінчуються їстівні запаси і вода. Кілька разів екіпаж намагався «дезертирувати» із смердючого судна на шлюпках, але портова влада повертала моряків назад. Цього тижня матроси вкотре намагалися спустити шлюпки і втікти з "Смердючого голландця", проте їх загнали назад.