Знахідка суперечить усталеним уявленням про вулканічну активність під величезним тиском води та може змінити розуміння геологічних процесів на дні океану.

На глибині понад 6 км у Маріанській западині вчені виявили незвичайні вулканічні відкладення, які нагадують сліди потужного пірокластичного потоку – такого, що колись поховав Помпеї під час виверження Везувію. Знахідка здивувала дослідників, адже величезний тиск води на такій глибині мав би перешкоджати вибуховій вулканічній активності. Відкриття може змінити уявлення про геологічні процеси на океанічному дні. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Earth Science.

Наприкінці 2024 року науковці вирушили досліджувати підводний схил поблизу Безодні Челленджера – найглибшої відомої точки Світового океану. Для цього вони використали дистанційно керований підводний апарат Jason/Medea, розроблений Океанографічним інститутом Вудс-Хоул.

Під час одного із занурень на глибині 6148 метрів камери зафіксували незвичайні шари гірських порід. Їхня поверхня нагадувала затверділу та розтріскану масу.

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Геологи відібрали зразки для лабораторного аналізу. Дослідження мінерального складу та структури показало, що породи мають вулканічне походження.

Найбільше науковців здивували ознаки пірокластичного потоку – суміші розпечених газів, вулканічного попелу та уламків гірських порід, яка утворюється під час вибухових вивержень.

Подібний потік у 79 році нашої ери знищив Помпеї та інші міста поблизу Везувію.

"Це абсолютно несподівано", – заявив Роберт Стерн, геолог Техаського університету в Далласі та один з авторів дослідження.

Чому на такій глибині не мало бути вибухового виверження вулкана

Головна загадка відкриття пов'язана з тиском води. На глибині понад шість кілометрів він приблизно в 600 разів перевищує атмосферний тиск на поверхні Землі.

Зазвичай вибухове виверження відбувається через вивільнення газів, розчинених у магмі. Коли розплавлена порода піднімається до поверхні, тиск зменшується, гази розширюються та утворюють бульбашки. Вони розривають магму на дрібні фрагменти, які викидаються назовні.

Однак на великій глибині величезна маса води перешкоджає швидкому розширенню газів. Через це вчені раніше припускали, що вулканічна активність у таких умовах має проявлятися переважно у вигляді повільних потоків лави, а не потужних вибухів.

Знайдені породи свідчать, що цей процес може бути значно складнішим, ніж вважалося раніше.

Вчені припускають, що незвичайну роль могла відіграти надкритична вода

Одне з можливих пояснень знахідки пов'язане з особливим станом води, який називають надкритичною рідиною.

За певних температури та тиску вода втрачає звичні властивості рідини й газу та переходить у проміжний стан.

Дослідники припускають, що така вода могла вплинути на поведінку магми під час виверження. Вона здатна розширюватися повільніше, ніж звичайна пара на поверхні, але водночас порушувати структуру розплавленої породи та розділяти її на дрібні фрагменти.

Згодом ці частинки могли об'єднатися у потік і рухатися вздовж підводного схилу. Втім, поки що це лише одна з гіпотез, яку ще належить перевірити.

Незвичайна знахідка може змінити уявлення про формування Маріанської западини

Дослідників цікавить не лише походження вулканічних порід, а й те, чому магма взагалі утворилася в цій частині океану.

Маріанська западина виникла в зоні зіткнення тектонічних плит, де Тихоокеанська плита занурюється під плиту Філіппінського моря та поступово опускається в мантію Землі.

У таких районах зазвичай формуються вулканічні дуги. Проте місцевість, де виявили незвичайні відкладення, раніше вважалася надто холодною для нормального утворення магми.

Автори дослідження припускають, що тут можуть відбуватися нетипові тектонічні процеси. Земна кора розтягується, що потенційно дозволяє гарячому матеріалу з глибших шарів планети підніматися ближче до поверхні.

Ці процеси також можуть пояснювати, чому Тихоокеанська плита поблизу Безодні Челленджера занурюється під особливо крутим кутом.

Точний вік виверження та походження вулканічних порід залишаються загадкою

Попри важливість відкриття, вчені поки не можуть визначити, коли саме відбулося виверження та звідки надійшов вулканічний матеріал.

Знайдене вулканічне скло дає підстави припускати, що геологічна подія сталася відносно недавно. Воно поступово руйнується під впливом морської води.

Роберт Стерн вважає, що відкладенням не може бути мільйони років, однак для точнішого визначення віку потрібні додаткові дослідження.

Науковці також планують з'ясувати хімічний склад магми та визначити, скільки води й вуглекислого газу вона містила. Це допоможе зрозуміти, як вулканічна порода могла розпадатися під величезним тиском.

Подальші дослідження ускладнює технічне обмеження: підводний апарат Jason/Medea здатний занурюватися приблизно до 6500 метрів. Тобто найглибші ділянки Маріанської западини залишаються недоступними для нього.

Вчені сподіваються, що наступні експедиції допоможуть розгадати загадку незвичайних вулканічних відкладень і з'ясувати, які процеси відбуваються в одній із найменш досліджених частин планети.

Маріанська западина - цікаві новини

Раніше стало відомо, що вчені витягли з Маріанської западини фаговий вірус vB_HmeY_H4907 всередині бактерії-господаря на глибині 8900 метрів.

Це та ж група мікроорганізмів, які роз'їдають затонулий "Титанік", і розглянутий вид-господар живе в умовах крайнього холоду, високого тиску і бідності поживними речовинами у найглибших западинах океану.

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