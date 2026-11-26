У стільки оцінюють загальну вартість ініціативи, кожна окрема дитина отримає акції приблизно на 255 доларів.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив, що кожна дитина у США отримає по дві акції космічної компанії SpaceX. Про це повідомив підприємець у соціальній мережі X.

"Кожна дитина в Америці отримає по дві акції SpaceX: одну від компанії, а другу – особисто від мене", – написав він.

За його словами, акції від самої компанії SpaceX передадуть наступного місяця, а від нього - після завершення терміну блокування акцій, тобто у червні 2027 року.

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За даними Reuters, на закритті торгів 25 листопада одна акція SpaceX коштувала 127,44 долара. Таким чином кожна американська дитина отримає акції на суму 254,88 долара. Загальна вартість ініціативи оцінюється майже у 18 млрд доларів.

SpaceX виділяє акції не фізично кожній дитині, а на кожен активний рахунок Trump Account. Це інвестиційний накопичувальний рахунок у США для дітей-громадян країни. Наразі відкрито близько 70 мільйонів таких рахунків із приблизно 72 мільйонів дітей у США. Якщо батьки не активували або не підтвердили рахунок через офіційний сервіс, акції туди автоматично не потраплять.

"Це дозволяє сформувати величезну базу роздрібних акціонерів на довгострокову перспективу", – сказав консультант з глобальних ринків брокерської компанії Mitrade Group Крістофер Бранкін.

Експерт додав, що ініціатива забезпечує залучення до фондового ринку фінансово грамотних потенційних клієнтів, коли нове покоління досягне повноліття.

Більшість благодійних ініціатив Маска реалізується через Фонд Маска (Musk Foundation), активи якого, за повідомленнями ЗМІ, перевищують 14 млрд доларів. У жовтні президент SpaceX Гвінн Шотвелл разом із чоловіком пообіцяли передати по одній акції SpaceX більш ніж 2 млн дітей у межах програми Trump Accounts.

Маск і його конкурент у сфері штучного інтелекту, компанія Anthropic, нещодавно представили кардинально різні плани щодо розподілу частини прибутків від буму ШІ на тлі посилення суспільної та політичної уваги до цієї галузі.

Anthropic, яка нещодавно вийшла на біржу, заявила про намір спрямувати 5% своїх акцій до нового фонду, створеного для суспільного блага. У компанії кажуть, що ініціатива, вартість якої за поточними ринковими цінами становить близько 54 млрд доларів, дасть їй більше можливостей і ресурсів для благодійних пожертв.

Інші керівники великих компаній також створили масштабні благодійні проєкти, розраховані на тривалу перспективу. Так, почесний голова ради директорів Berkshire Hathaway Воррен Баффет, один із найвідоміших філантропів світу, за повідомленнями ЗМІ, вже пожертвував близько 60 млрд доларів. Фонд Білла та Мелінди Гейтс із моменту заснування у 2000 році розподілив понад 100 млрд доларів.

Компанія SpaceX – останні новини

Демократична партія США може ініціювати скорочення державного фінансування проєктів SpaceX Ілона Маска, якщо адміністрація Трампа та керівництво компанії не пояснять, хто саме ухвалив рішення обмежити роботу супутникового зв’язку Starshield в Україні.

Нагадаємо, у жовтні українські військові повідомили про обмеження в роботі терміналів супутникового зв’язку Starshield – військової версії Starlink. Після цього Ілон Маск заявив, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем.

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