Напередодні Великодня в Національному заповіднику «Глухів», що на Сумщині, відкрилася виставка «Дзвінке диво», де презентовано дзвони і дзвіночки з приватної колекції Ірини КОЛТАКОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Сумської облдержадміністрації, перший дзвоник, який започаткував колекцію, з’явився 1997 року, а зараз вона налічує 676 сувенірних декоративних дзвіночків і майже 100 дужних, дверних, викличних, сигнальних дзвіночків, які використовувались у побуті в ХІХ – на початку ХХ століть.

Сувенірні дзвіночки мають кілька тематичних розділів: «Тваринний світ», «Знаки Зодіаку», «Подорожі», «Святі місця», «Казкові герої», «Національні мотиви».

Найбільш численним є розділ, який презентує дзвіночки з 35 країн світу. Австрія, наприклад, представлена постаттю композитора Моцарта, Англія – визначними місцями Лондона, Італія – собором Санта-Марія Нашенте у Мілані, Франція – Ейфелевою вежею, Фінляндія і Шотландія – державними гербами.

Значна частина експозиції присвячена дужним, дверним, сигнальним, викличним дзвіночкам. Дужні дзвіночки представляють вироби найвизначніших російських дзвоноливарних центрів ХІХ – початку ХХ століть: Валдайського Новгородської губернії, Слобідського В’ятської губернії, Пурехського Рязанської губернії, Тюменського Тобольскої губернії та ін.

Завершують виставку українські дзвіночки, на прикладі яких можна ознайомитись з елементами традиційного українського костюму і характерними для українців зачісками та головним вбранням.