Журнал Playboy назвав найвеселіші університети США

18:56, 18 квітня 2009
Разное
1670 0

З урахуванням показника “бікіні”

Журнал Playboy оприлюднив рейтинг інститутів США з найбільш насиченим студентським життям, передає Associated Press. Повний рейтинг доступний на сайті видання, уточнює Лента.ру.

Університети, що ввійшли до списку журналу, показали найкращі показники щодо таких параметрів: гуртожиток, спорт, сексуальне життя, користь від навчання. Крім того, важливим критерієм при доборі був так званий показник "бікіні" - сукупність погодних умов регіону, де розташований вуз, співвідношення жінок і чоловіків, а також університетські команди підтримки.

Проаналізувавши зазначені характеристики, експерти Playboy визнали кращим університет Майямі, який одержав максимальну кількість балів за показником "бікіні". Другим в списку став Техаський університет в Остіні, де, на думку упорядників рейтингу, особливо добрі вечірки, влаштовані студентами. Замикає трійку призерів університет Сан-Дієго, неофіційне гасло якого, запевняють самі студенти "Вчися багато, `відривайся` ще більше".

Перший рейтинг найвеселіших університетів США був оприлюднений на сторінках Playboy 20 років тому. Відтоді журнал випустив ще лише три такі рейтинги, але тепер, зазначає AP, має намір робити це регулярно. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter