Журнал Playboy назвав найвеселіші університети США

Журнал Playboy оприлюднив рейтинг інститутів США з найбільш насиченим студентським життям, передає Associated Press. Повний рейтинг доступний на сайті видання, уточнює Лента.ру.

Університети, що ввійшли до списку журналу, показали найкращі показники щодо таких параметрів: гуртожиток, спорт, сексуальне життя, користь від навчання. Крім того, важливим критерієм при доборі був так званий показник "бікіні" - сукупність погодних умов регіону, де розташований вуз, співвідношення жінок і чоловіків, а також університетські команди підтримки.

Проаналізувавши зазначені характеристики, експерти Playboy визнали кращим університет Майямі, який одержав максимальну кількість балів за показником "бікіні". Другим в списку став Техаський університет в Остіні, де, на думку упорядників рейтингу, особливо добрі вечірки, влаштовані студентами. Замикає трійку призерів університет Сан-Дієго, неофіційне гасло якого, запевняють самі студенти "Вчися багато, `відривайся` ще більше".

Перший рейтинг найвеселіших університетів США був оприлюднений на сторінках Playboy 20 років тому. Відтоді журнал випустив ще лише три такі рейтинги, але тепер, зазначає AP, має намір робити це регулярно.