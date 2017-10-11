В Інституті Горшеніна обговорять, коли в Україні з'явиться музей сучасного мистецтва. Круглий стіл відбудеться 11 жовтня о 12:00.

Експерти обговорять:

1. Для чого країні потрібен окремий музей сучасного мистецтва і як повинна формуватися його колекція?

2. В якій формі варто відкрити український музей сучасного мистецтва: як окрему інституцію або як філіал вже існуючого національного музею? Чи обов'язково такий музей має бути в Києві?

3. Хто відіграє головну роль у створенні музею сучасного мистецтва: держава, художня громадськість і т. д.? Як музей повинен фінансуватися і скільки буде коштувати його створення?

4. Які існують перешкоди для створення і ефективного функціонування музею сучасного мистецтва в Україні?

Спікери круглого столу – генеральний директор Національного художнього музею Юлія Литвинець, заступниця директора НХМУ з питань розвитку Ольга Балашова, художник Олександр Ройтбурд, куратор відділу сучасного мистецтва Філадельфійського художнього музею Олена Червоник.

Модератор: Дарина Бадьйор, редактор розділу "Культура" LB.ua .

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Згадка в новинах про організатора дискусії, Інституті Горшеніна, обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).