Костянтина Затуліна затримують на трапі літака (фото)

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін намагається спуститися з трапа літака в аеропорту в Сімферополі (Крим), у суботу, 6 червня.

Українські прикордонники заборонили російському політикові, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», виходити з літака і перебувати на території України.

В Азово-Чорноморському регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомили, що Службою безпеки України накладена заборона на в`їзд К.Затуліна в Україну. СБУ 25 липня 2008 року прийняла рішення про заборону на в`їзд на територію України К.Затуліну за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі. Керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко підтвердила, що досі не знята заборона на його в`їзд на Україну, прийнята рік тому.

Через деякий час К.Затулін був доставлений в лікарню – у нього підскочив тиск. Наразі невідомо скільки часу він пробуде в медустанові. «Гадаю, що доведеться ще якийсь час тут перебувати, я не знаю скільки... Як я розумію, двоє-троє діб треба реабілітуватися", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Росії має намір відреагувати на інцидент. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін. «Ми з цим будемо розбиратися і вже розбираємося", - сказав він

Фото Олексія Сувірова / УНІАН