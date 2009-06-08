На Дніпрі у Києві зіткнулися два моторні човни: двоє поранених
14:33, 08 червня 2009Разное
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Інцидент у районі Гідропарку
На Дніпрі у Києві в результаті зіткнення двох моторних човнів постраждали 2 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора ввечері в районі Гідропарку, біля пляжу «Дитячий».
На допомогу вийшов катер «Чібіс» комунального підприємства «Плесо». Рятувальники надали двом постраждалим (1961 і 1986 років народження) медичну допомогу та передали їх лікарям «швидкої».
Ще 6 пасажирів обох плавзасобів не постраждали.
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