На Дніпрі у Києві зіткнулися два моторні човни: двоє поранених

На Дніпрі у Києві в результаті зіткнення двох моторних човнів постраждали 2 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора ввечері в районі Гідропарку, біля пляжу «Дитячий».

На допомогу вийшов катер «Чібіс» комунального підприємства «Плесо». Рятувальники надали двом постраждалим (1961 і 1986 років народження) медичну допомогу та передали їх лікарям «швидкої».

Ще 6 пасажирів обох плавзасобів не постраждали.