Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що багаті кияни «мріють» платити за новими тарифами.

Як передає кореспондент УНІАН, так він відповів сьогодні на запитання журналістів, які заходи вживатимуться до жителів столиці у випадку, якщо вони відмовляться платити за новими тарифами.

«Ті мільйонери, які не заплатять, матимуть справу зі мною. А я розмовлятиму з ними тією мовою, яка їм буде зрозуміла. Доведеться платити. До того ж вони хочуть це зробити, вони добрі. У них повно грошей. Вони мріють це зробити», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ .

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що «ті люди, які потребують допомоги, для них підвищення тарифів не існує».

В принципі, за його словами, жорстких заходів, наприклад виселення, міська влада не передбачає.

«Ніяких репресій ніхто від мене не дочекається. Я не дам нікого виселяти з квартири. Я повністю контролюю цей процес», - підкреслив мер, додавши, що з кожним киянином планується просто «говорити по душах».