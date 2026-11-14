Європа готується до переговорів із РФ: Туск зробив заяву про країни-учасниці

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що під час переговорів слід уникати поступок Кремлю.

Польща увійде до європейської групи E5, яка разом з інститутами Євросоюзу представлятиме Європу на переговорах щодо припинення війни Росії проти України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Natemat. За словами польського прем'єра, учасники саміту в Дубліні підтримали ідею створення формату E5, до якого увійдуть Польща, Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія. Ця група координуватиме подальші дії в рамках переговорного процесу.

"Польща відіграватиме ключову роль", – заявив Туск.

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Він наголосив, що питання європейської та української безпеки не можна обговорювати без участі Варшави. За його словами, цю позицію підтримали, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, країни Балтії, Скандинавії та Греція.

Туск виступив проти поступок Росії

Польський прем’єр також заявив, що під час переговорів необхідно уникати поступок Кремлю. Він наголосив, що Європа не повинна погоджуватися на перегляд архітектури безпеки на умовах, які висуває російський диктатор Володимир Путін:

"Про перегляд архітектури безпеки в Європі не може бути й мови. Ми маємо говорити про справедливий мир для України, але ми, безумовно, не погодимося на зміни, вигідні Росії".

Участь Європи в переговорах щодо України

Питання участі європейських лідерів у переговорному процесі активізувалося після тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Тоді спеціальний представник США Джаред Кушнер заявив, що представники ЄС можуть долучитися до наступного раунду зустрічей. За його словами, Україна та Росія також виступають за розширення формату.

Однак у Москві дали зрозуміти, що не готові беззастережно приймати участь європейських представників. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль спочатку має зрозуміти "справжні наміри" європейських країн та їхню готовність сприяти мирному процесу.

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