Названо "Міс Всесвіт - 2009" (фото)

Переможницею 58-го за ліком конкурсу краси "Міс Всесвіт 2009", який відбувся на Багамських островах, стала 18-річна представниця Венесуели Стефанія Фернандес (Stefania Fernandez), повідомляє Reuters.

Цікаво, що корону новій володарці престижного титулу вручила її співвітчизниця Дайяна Мендоса, яка була переможницею цього конкурсу минулого року.

Представниця України Крістіна Коц-Готліб не потрапила до числа 15 фіналісток: США, Пуерто-Ріко, Ісландії, Албанії, Чехії, Бельгії, Домініканської Республіки, Швеції, Косово, Австралії, Франції, Швейцарії, ПАР, Хорватії та Венесуели.

Друге місце також дісталося латиноамериканці - Аді Аймеє де ла Крус (Ada Aimee de la Cruz) з Домініканської Республіки.

Китаянка Ванг Шинджао (Wang Jingyao) удостоїлася титулу "Міс конгеніальність", а Чутіма Дуронгдеш (Chutima Durongdej) з Тайланду - "Міс фотогенічність".