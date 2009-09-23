У злісних неплатників штрафів вилучатимуть авто

08:31, 23 вересня 2009
Разное
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Ініціатива МВС

Про вилучення автомобілів у злісних неплатників штрафів пишуть сьогоднішні «Факти». За новою ініціативою МВС, у тих водіїв, що не сплатили по 10 і більше штрафів, вилучатимуть авто і продаватимуть його, щоб компенсувати несплату штрафів.

Правники на шпальтах газети називають це рішення незаконним, бо арешт можна винести тільки на суму штрафу плюс витрати на виконавчі дії. А водіям радять штрафи Державтоінспекції не ігнорувати, а оскаржувати в суді ті постанови, які вони вважають незаконним.

Боржник сам має право вказати, на яке своє майно він просить обернути штраф.

ICTV

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