НБУ вводить в обіг нову монету (фото)

Національний банк України вводить в обіг з 14 жовтня пам’ятну монету "Міжнародний рік астрономії" номіналом 5 грн.

Як повідомляє НБУ, монета присвячена Міжнародному року астрономії, яким ООН оголосила 2009 рік. Чотириста років тому Галілео Галілей вперше використав телескоп для дослідження об’єктів Всесвіту.

Відомим українським ученим-астрономом, яким пишається Україна, є Юрій Дрогобич (Котермак, бл. 1450 – 1494) – енциклопедист, мислитель-гуманіст. Народився і виріс у м. Дрогобичі. У 1481 – 1482 роках був ректором Болонського університету. Його праця “Прогностична оцінка поточного 1483 року” є першою друкованою книгою українського автора.

Монету виготовлено з нейзильберу, якість - спеціальний анциркулейтед, маса – 16,54 г, діаметр – 35 мм, тираж – до 45 тис. штук. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети з нейзильберу розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі); композицію, що символізує космос: ліворуч Уранія – покровитель-ка астрономії, одна з дев’яти муз давньогрецької міфології, та зоряний простір із фрагментом схеми руху планет Сонячної системи; унизу – рік карбування монети 2009 та логотип Монетного двору НБУ, на стилізованому свитку номінал – 5 ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети з нейзильберу розміщено: портрет Юрія Дрогобича (праворуч), під яким роки його життя – бл. 1450/ 1494, логотип Міжнародного року астрономії (ліворуч), під яким напис – МІЖНАРОДНИЙ/ РІК/ АСТРОНОМІЇ, унизу – артефакти дослідників космосу.

Автори ескізів монети: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Автор моделей: Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Святослав ІВАНЕНКО.

Довідка УНІАН. З 15 червня 2009 року в обігу знаходиться пам’ятна монета "Міжнародний рік астрономії" номіналом 100 грн.