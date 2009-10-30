В Одесі згорів будинок Руссова (фото)

Пізно ввечері в самому центрі Одеси, на вулиці Садовій, 21, спалахнув 5-поверховий будинок Руссова - пам`ятник архітектури національного значення. Полум`я спалахнуло на горищі, потім з верхнього поверху перекинулося на нижні. Коли прибули пожежні розрахунки, більшість мешканців вже встигли залишити палаючу будівлю. Утім, один з 12 мешканців, за непідтвердженими даними, загинув.

Як передає кореспондент УНІАН, близько півночі полум`я, яке вирувало приблизно на 200 кв. м, бійцям МНС вдалося локалізувати - на місці події працювали шість пожежних команд і продовжували прибувати нові. Через пожежу була припинена подача електроенергії в найближчі будинки, зберігається можливість обвалу будинку...

На місце події прибули члени міськвиконкому, головний архітектор, начальник УЖКГ, ряд депутатів. Проте від коментарів щодо того, чи сам будинок спалахнув, чи пам`ятку архітектури «замовили» зацікавлені особи, ухилялися.

Нагадаємо, на жовтневому засіданні Одеський міськвиконком скасував рішення від 2004 року, яким дозволив ТОВ "Реставратор" реконструкцію пам`ятки архітектури. За словами головного архітектора міста Бориса Бровіна, компанія так і не взялася до виконання робіт, внаслідок чого виникла загроза знищення будинку-пам`ятки. Фірма "Реставратор", додав він, продала технічну документацію з реставрації будинку компанії "Будінвестгруп", але й та не виконала інвестиційних зобов`язань. Не були відселені і мешканці ряду квартир, які приватизували житлову площу в будинку.

Керівництво Одеси продовжувало добиватися завершення реконструкції будинку Руссова, відомого також знаменитою аптекою Гаєвського, яка почала тут функціонувати більше ста років тому. Наприкінці жовтня ц.р. міськвиконком виділив з міськбюджету близько 1 млн. грн. на першочергові роботи із збереження будинку-пам`ятки архітектури.

Як зазначив на засіданні виконкому мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, "ми доклали багато зусиль, щоб примусити інвестора врятувати будинок Руссова. Життя змусило нас узяти відповідальність за нього на себе. Втратити такий будинок було б злочином".

Інвестором реконструкції є фірма, підконтрольна депутатові Одеської міськради Руслану ТАРПАНУ, відомому ще і тим, що фінансував будівництво в місті пам`ятника Катерині II.

Фото - Максима Войтенка/сайт "Эхо"