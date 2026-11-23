До списку увійшли як преміальні флагмани, так і більш доступні пристрої середнього класу.

Новий флагман Apple iPhone 18 Pro отримав потужний процесор A20 Pro, 6,3-дюймовий дисплей Super Retina та потрійну камеру зі змінною діафрагмою. Однак стартова ціна пристрою в $1200 змушує багатьох покупців шукати більш доступні альтернативи.

Оглядачі профільного видання SlashGear склали добірку смартфонів на базі Android із кращим співвідношенням ціни та можливостей, ніж у iPhone 18 Pro. До добірки увійшли як флагмани, так і пристрої середнього сегмента.

Samsung S26 – найближчий конкурент за враженнями від використання

Відео дня

Базова модель Samsung S26 найближче наближається до рівня iPhone 18 Pro як за "залізом", так і за програмним забезпеченням. Смартфон оснащений кастомним чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Головні особливості:

Екран: 6,3-дюймовий Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц.

Камери: основний модуль на 50 Мп, надширококутний на 12 Мп і телеоб'єктив на 10 Мп із 3-кратним оптичним зумом.

Програмне забезпечення: оболонка One UI 9.0 з функціями Galaxy AI та адаптивним годинником на екрані блокування, який підлаштовується під об’єкти на фоновому зображенні.

Google Pixel 11 Pro – яскравіший екран і краща селфі-камера

Флагман Google коштує на $100 дешевше за iPhone 18 Pro, але перевершує його за низкою характеристик. Смартфон отримав 6,3-дюймовий LTPO-дисплей Super Actua OLED (120 Гц) із піковою яскравістю до 3600 ніт, що перевищує показники новинки від Apple.

Головні особливості:

Фронтальна камера: модуль на 42 Мп з автофокусом і кутом огляду 103 градуси, доповнений алгоритмами точної передачі відтінків шкіри Real Tone.

Зарядка та аксесуари: підтримка екосистеми магнітних аксесуарів Pixelsnap на базі стандарту Qi2 з бездротовою зарядкою потужністю до 25 Вт (аналог MagSafe).

Motorola Razr+ (2026) – складаний формат і два екрани

Оновлений Motorola Razr пропонує гнучкість форм-фактора, недоступну власникам класичних iPhone. У розкладеному вигляді користувач отримує величезний 6,9-дюймовий екран Extreme AMOLED із частотою 165 Гц, а зовнішній 4-дюймовий дисплей дозволяє повноцінно працювати з додатками, месенджерами та камерою, не відкриваючи пристрій.

Головні особливості:

Надійність: титановий шарнір, захисне скло Gorilla Glass Victus та захист від пилу й вологи за стандартом IP48.

Автономність: акумулятор ємністю 4500 мА·год забезпечує понад 31 годину роботи без підзарядки.

Компроміси: чіпсет Snapdragon 8s Gen 3 поступається за потужністю A20 Pro, а замість окремого телеоб'єктива використовуються дві камери по 50 Мп (основна та надширококутна).

Motorola Edge (2025) – удвічі дешевша за iPhone 18 Pro

Експерти рекомендують звернути увагу саме на модель Motorola Edge 2025 року, а не на версію 2026-го: торішній пристрій коштує дешевше і відразу пропонує вдвічі більший обсяг вбудованої пам’яті (256 ГБ у базовій комплектації).

Головні особливості:

Дисплей: 6,7-дюймова pOLED-панель (120 Гц) із вражаючою піковою яскравістю до 4500 ніт для комфортної роботи на сонці.

Камери та апаратне забезпечення: процесор MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ оперативної пам'яті, основний сенсор Sony LYTIA 700C на 50 Мп, надширококутний модуль на 50 Мп і телеоб'єктив на 10 Мп.

Google Pixel 10a – найкращий вибір у бюджетному сегменті

Найдоступніший телефон у добірці – Google Pixel 10a, який обійдеться більш ніж удвічі дешевше за базовий iPhone 18 Pro. Незважаючи на скромну ціну, пристрій отримав 6,3-дюймовий pOLED-екран (120 Гц, яскравість до 3000 ніт) та ємний акумулятор на 5100 мА·год (понад 30 годин роботи).

Головні особливості:

Штучний інтелект: повна інтеграція Gemini Live, пошук по екрану Circle to Search, фільтрація спам-дзвінків Call Screen та регулярні оновлення Pixel Drops.

Компроміси: пристрій поступається флагману Apple у продуктивності та оснащений подвійною камерою (48 + 13 Мп) без телеоб'єктива, але фірмові алгоритми Google компенсують апаратні обмеження.

Раніше команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стала Motorola.

УНІАН повідомляв, що новий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Пристрій із доступної цінової категорії отримав акумулятор з величезною ємністю 10 000 мА·год.

Вас також можуть зацікавити такі новини: