Зокрема, Єврокомісія має намір запровадити заборону на видачу віз учасникам бойових дій.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн представила проєкт 22-го пакету санкцій проти Росії. Він, зокрема, спрямований проти фінансових установ, криптовалютних платформ та електроенергетичних компаній, повідомляється на сайті Єврокомісії.

Санкції передбачатимуть:

заборону на видачу віз учасникам бойових дій;

заборону для європейських громадян обіймати керівні посади в компаніях на території Росії;

заборону на участь російських команд і спортсменів у змаганнях під російським прапором у країнах ЄС;

заборону на демонстрацію офіційних російських символів;

обмеження щодо обіймання росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій;

санкції щодо ще 60 російських банків;

санкції щодо ще 70 суден "тіньового флоту";

заборона європейським компаніям брати участь у будівництві, експлуатації або ремонті енергетичної інфраструктури на території Росії.

"Наша позиція чітка: ми надаємо Україні сили для досягнення миру, а Росії – усі підстави зробити вибір на користь миру", – сказала голова Єврокомісії.

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ЄС наклав санкції на банківський та нафтовий сектори РФ

Раніше Рада Європейського Союзу ввела додаткові санкції проти 12 фізичних та 101 юридичної особи, причетних до фінансування війни Росії проти України.

Санкції були введені у відповідь на невибіркові атаки проти України, особливо її цивільної інфраструктури. Зокрема, майже 50 російських банків і фінансових установ додали до санкційних списків.

Крім того, ЄС анонсував посилення заходів, спрямованих на електронну торгівлю в Росії. Під санкції потрапили єдиний акціонер російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries Тетяна Кім та Олександр Чачава, який контролює пакет акцій Ozon – великої російської компанії у сфері електронної торгівлі.

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