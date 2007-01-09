У Львові стався витік близько 100 кг сірчаної кислоти

У Львові, на території підприємства "Радуга", що не функціонує, з ємності об`ємом 30 куб. м сталося витікання близько 100 кг малоконцентрованої сірчаної кислоти (всього знаходилося близько двох тонн), яка забруднила близько 10 кв. м складської території.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами МНС витік рідини з ємності призупинено. Тривають роботи з її відкачки в інші резервуари та рекультивації забрудненої ділянки території.

Загрози населенню та забруднення навколишнього середовища немає. Причиною витоку є руйнація ємності через корозію металу внаслідок довготривалої експлуатації.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Львівській області.