Онука Муссоліні об`єдналася з французькими та румунськими однодумцями

В Європейському парламенті сьогодні утворено нову фракцію – ультраправих.

Як передає NEWru, голова Європейського парламенту Хосеп БОРРЕЛЬ повідомив що фракція отримала назва "Самобутність, традиція, суверенітет". Він змушений був визнати, що "фракція дещо змінює політичну географію Європарламенту".

Групу утворено відповідно до норм цього загальноєвропейського інституту - число її учасників перевищує 20 осіб, і вони є вихідцями "з не менш ніж п`яти країн Європейського Союзу".

До фракції входять сім громадян Франції - представників партії Національний фронт - у тому числі і її лідер Жан-Марі ЛЕ ПЕН і його донька Марина ЛЕ ПЕН. До праворадикалів віднесли себе п`ять румунських політиків з партії "Велика Румунія", троє бельгійців з Vlaams Belang ("Фламандський інтерес"), включаючи його лідера Франка ВАНЕККЕ, а також представники ультраправих сил Великобританії, Австрії і Болгарії. Італія представлена двома ультраправими депутатами, серед яких і онука диктатора Муссоліні Алессандра.

У політичній декларації про принципи фракції праворадикали підтверджують намір керуватися прагненням "визнання національних інтересів, суверенітету, самобутності і національних відмінностей". Вони виступають за захист християнських цінностей і традиційної сім`ї, мають намір виступати проти "унітарної і бюрократичної Європи, проти європейської супердержави".