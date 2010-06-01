Міліція знову затримала "викрадачів" головбуха ПГЗК

Звільнені згідно постанови суду співробітники приватної охоронної фірми, що охороняли колишнього головного бухгалтера Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ніну КОЗЛОВСЬКУ, 29 травня були знову затримані органами МВС Дніпропетровська. Про це повідомив адвокат затриманих Ігор ГОЛОВКО.

За його словами, 28 травня Апеляційний суд Дніпропетровської області своїм рішенням постакновив звільнити з-під варти чотирьох співробітників приватної охоронної фірми Є.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГІЇВА, Л.ПОЛЯКОВА та В.ДОЛИНУ, якиз було звинувачено у нібито викраданні колишнього головного бухгалтера ПГЗК Н.КОЗЛОВСЬКОЇ.

Проте, як повідомив І.Головко, 29 травня на підставі документів, підписаних начальником слідчого управління ГУ УМВС Дніпропетровській області Г.СОЛДАТЕНКО, звільнені співробітники приватної охоронної фірми знов були затримані. На думку адвоката, дане затримання проведене незаконно і буде найближчим часом осукаржено в судовому порядку. Адвокат не сумнівається в позитивному для його підзахисних рішенні суду.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня, під час силового захоплення ПГЗК, головного бухгалтера підприємства Ніну КОЗЛОВСЬКУ ЇЇ змусили написати заяву про звільнення. Напевно, відчуваючи загрозу своєму життю й здоров`ю, відразу після звільнення вона уклала договір про охорону себе й своєї сім`ї з приватною охоронною фірмою.

Проте, 8 травня головбуха разом із чоловіком і дочкою, двома охоронцями й водієм було затримано співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Після затримання пані КОЗЛОВСЬКУ було доставлено до УВС м. Кривий Ріг. Після нічного перебування в міліції й з`явилася заява про те, що її викрали... «затримані разом із нею охоронці та водій».

12 травня, під час очних ставок, Н.КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадання охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.