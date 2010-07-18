Віце-президента США оштрафували

Федеральна комісія з виборів (Federal Election Commission, FEC) США примусила штаб, який займався передвиборною президентською кампанією сенатора Джо Байдена, виплатити більше 200 тисяч доларів штрафу. FEC визнала, що штаб сплатив послуги приватної авіакомпанії за заниженим тарифом, а також приймав пожертвування від приватних осіб, перевищивши встановлений законодавством поріг, повідомляє Reuters.

Представники Байдена, який нині має посаду віце-президента США, вже зазначили, що він особисто перекаже штраф державі.

У 2008 році сенатор Байден був одним з кількох кандидатів від демократичної партії, які вступили в боротьбу за посаду президента США. Пізніше він припинив власну кампанію, ставши кандидатом у віце-президенти у Барака Обами.

FEC, згідно із законодавством США, провела обов`язковий аудит передвиборної компанії Байдена, який одержував пожертвування від приватних осіб.

Перевірка показала, що три члени передвиборного штабу Байдена в 2007 році скористалися приватним літаком компанії GEH Air Transportation, щоб зробити політ з Нью-Гемпшира до Айови і назад. При цьому вартість польоту занижена більш ніж учетверо.

Байден також мусить відшкодувати GEH Air Transportation різницю між реальною вартістю чартеру (34,8 тисячі доларів) і фактично сплаченою сумою (7,91 тисяча доларів), додає Лента.ру.