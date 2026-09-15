В Україні зросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що в проєкті бюджету на 2027 рік

Уряд працює над проєктом державного бюджету на 2027 рік.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується 9 546 грн (+899 грн, або +10,4% до 8 647 грн у 2026-му)", - зазначив Железняк.

За словами нардепа, з 2027 року прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць (+350 грн, +10,9%): для працездатних – 3 691 грн, а для непрацездатних – 2 878 грн

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Зазначимо, що наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн, а для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) - 2 595 грн.

Дефіцит бюджету України – останні новини

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пізніше повідомила, що за перші вісім місяців цього року внутрішні доходи виявилися нижчими за план на 1,35 мільярда доларів.

14 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Україна найближчим часом отримає 841 мільйон долара бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

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