В одній з пострадянських країн стався економічний бум на тлі війни РФ проти України

Економіка Киргизстану минулого року зросла на 11%.

Киргизстан став важливим каналом для китайських і західних товарів, які надходять до Росії, що призвело до економічного буму. Країна перетворилася на транзитний канал після запровадження санкцій, які ізолювали російську економіку після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, пише The New York Times.

Через республіку проходили авто, електроніка та обладнання подвійного призначення, яке може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, а також здійснювалися платежі за ці товари.

Минулого року експорт із Європейського Союзу до Киргизстану становив близько 2,5 млрд доларів – у вісім разів більше, ніж у 2021 році, за рік до початку повномасштабної війни. Водночас цей показник скоротився з пікового рівня у 3,1 млрд доларів у 2023 році, згідно з даними ЄС щодо торгівлі.

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На авто, побутову техніку та транспортне обладнання минулого року припадало близько 45% поставок з Європи до Киргизстану. Значна частина експорту – це звичайні споживчі товари європейських брендів, які купують росіяни, оскільки більше не можуть придбати їх у своїй країні.

Однак деякі з цих товарів можуть мати військове застосування. Наприклад, у 2024 році Киргизстан імпортував із Європейського Союзу пральних машин у грошовому вимірі майже в 15 разів більше, ніж у 2021 році. Це відбувалося на тлі заяв американського уряду про те, що російські військові вилучали комп’ютерні чипи з побутової техніки для ремонту військового обладнання.

ВВП Киргизстану минулого року зріс на 11%. За оцінкою Азійського банку розвитку, від 30% до 40% економічного зростання за останні чотири роки припало на діяльність, пов’язану з реекспортом. Товари, які експортують із Киргизстану до Росії, не обкладаються традиційними митами, оскільки обидві країни входять до митного союзу.

Зростання цін на золото, головний експортний товар Киргизстану, також сприяло економічному підйому. Крім того, цьому посприяли стрімкий розвиток криптовалютного та фінансового секторів, а також масштабні державні витрати на будівництво.

Нещодавно президент країни Садир Жапаров запровадив технократичні зміни у системах збору податків і митних платежів, які сприяли економічному зростанню та дозволили країні повною мірою скористатися економічним підйомом. За його словами, з 2020 року податкові надходження Киргизстану зросли вчетверо, а митні збори – у шість разів. Державні капітальні інвестиції з 2021 року збільшилися у 16 разів.

За словами прем’єр-міністра Киргизстану Адильбека Касималієва, країна щороку будує близько 1450 км доріг, а також залізницю, яка з’єднає країну з Китаєм та Узбекистаном. Він додав, що по всій країні реконструюють 11 аеропортів, а також відновлюють десятки шкіл і дитячих садків.

Водночас експерти кажуть про певні негативні тенденції в економіці, адже Киргизстан фактично опинився затиснутим з обох боків. Москва намагається боротися з сірим імпортом машин через країну, через що РФ недоотримує податкові надходження. У свою чергу західні країни запровадили санкції проти киргизьких структур за сприяння війні проти України.

Киргизстан залежить від Росії у постачанні нафти, газу, заліза, деревини, пального та мастильних матеріалів. Близько 80% жителів країни розмовляють російською мовою, а понад 500 тисяч громадян працюють у Росії.

Стрімке зростання економіки Киргизстану також викликає занепокоєння щодо майбутнього. Міжнародний валютний фонд попереджає, що економіка країни перегрівається. Тим часом, тісно пов’язана з нею російська економіка нині переживає труднощі.

Інфляція в Киргизстані тримається на рівні близько 11%, через що багато людей не відчули переваг нещодавнього економічного буму, особливо громадяни з низькими доходами. Багато хто з тих, кому вдалося накопичити додаткові кошти, вкладають їх у нерухомість, яку вважають надійнішим інвестиційним активом на випадок фінансової нестабільності.

Країни Центральної Азії – останні новини

На тлі повномасштабної війни Росії проти України держави Центральної Азії дедалі активніше поглиблюють співпрацю з Китаєм. Пекін зміцнює свої позиції не лише у сфері торгівлі та економіки, а й на ринку озброєнь, який тривалий час залишався переважно під впливом Москви.

Крім того, що силові структури РФ дедалі активніше залучають до війни проти України громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану. Багато з них приїжджають до Росії у пошуках роботи та заробітку, після чого можуть зіткнутися з примусовим залученням до військової служби.

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