Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги, - премʼєр

Фінансовий стан Корецький оцінює як "близький до критичного".

Україна вимушена масштабно скорочувати видатки діючого бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги до настання зими. Про це заявляє прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише Bloomberg.

Тривале кількамісячне затягування у парламенті вже призвело до затримки надходження близько 4 млрд доларів допомоги від Європейського Союзу, яка мала надійти у третьому кварталі, вважає прем’єр. Стан державних фінансів України він оцінив як "близький до критичного".

Опір законодавців підтримці реформ, яких вимагають ЄС і Міжнародний валютний фонд (два найбільші донори України), виник на тлі визнання Києвом того факту, що цього року країна стикається з додатковим дефіцитом оборонного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів через зростання витрат на війну.

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Корецький зазначив, що Україні зараз часто доводиться використовувати дорогі ракети для збиття вдосконалених реактивних російських безпілотників. За його словами, це одна з причин, чому витрати на війну, яка триває вже п’ятий рік, продовжують зростати.

Водночас Корецький закликав міжнародних партнерів зменшити невизначеність щодо фінансування шляхом прийняття середньо- та довгострокових фінансових зобов’язань перед Україною. Він також виступив на захист запропонованого податку на додану вартість для дешевих іноземних посилок.

Запровадження ПДВ на посилки

Іноземні донори Києва вимагають вжити заходів для скорочення тіньової економіки, збільшення податкових надходжень та приведення законодавства країни у відповідність до норм ЄС.

Найбільш суперечлива вимога стосується запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на дешеві закордонні посилки, які наразі звільнені від таких зборів. Критики стверджують, що це майже не вплине на зростання податкових надходжень, але збільшить фінансовий тягар для українців, багато з яких залежать від таких посилок.

Корецький відстоює запровадження податку, зазначаючи, що чинний порядок надає іноземним виробникам несправедливу перевагу. Уряд повторно вніс законопроєкт щодо посилок до Верховної Ради, закликаючи законодавців ухвалити його якнайшвидше. Альтернативою прем’єр назвав скорочення видатків до мінімуму.

Дефіцит бюджету України - головні новини

Нагадаємо, раніше The New York Times писав, що Україні треба ще $27 мільярдів, але в ЄС не розуміють, чому виник дефіцит. Президент Володимир Зеленський окремо звернувся до ЄС із проханням прискорити виплату частини коштів із кредитного пакету блоку на суму 90 мільярдів євро, передбаченого на наступний рік. Така заява викликала запитання з боку західних союзників.

Очільник уряду Сергій Корецький вже заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Кабмін планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил Оборони.

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