Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка

Раніше сьогодні його відставку підтримала Верховна Рада.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це йдеться в указі №932/2026 на сайті президента.

"Звільнити КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора", - сказано в ньому.

Раніше сьогодні відставку підтримала Верховна Рада. Перед голосуванням Кравченко звернувся до Верховної Ради, заявивши, що тільки від українського парламенту "сьогодні залежить, чи запанує нарешті в нашій державі закон і справедливість".

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Звільнення Кравченка

7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. Це сталося на тлі заяв антикорупційних органів щодо викриття злочинної організації, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів.

Згодом Кравченко заявив, що виїхав за кордон "у відрядження". Зеленський відсторонив його від посади генерального прокурора України.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. В Офісі генпрокурора спростували інформацію про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів. Там заявили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі про підозру у встановленому законом порядку не повідомляли.

Зеленський заявив, що у Кравченка є тільки один шлях - звільнення з посади, і закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відставку генпрокурора.

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