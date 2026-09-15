Ворог прицільно б’є по АЗС Києва: у КМВА розповіли, скільки станцій вже пошкоджено

Ворог націлився саме на ці обʼєкти столиці.

З початку 2026 року у Києві ворог пошкодив 16 автозаправних станцій. Про це заявив в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі "Ми Україна".

"З початку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає", - сказав він.

Водночас, за словами Ткачова, очевидно, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.

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"Тому, в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди дотримувалися усіх заходів безпеки, обов’язково перебували в укриттях, АЗС під час тривоги мають закриватися, евакуюватися всі клієнти і працівники станції в найближче укриття", - додав в.о. начальника КМВА.

Ситуація на паливному ринку України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, засновник групи Prime Дмитро Льоушкін розповідав, що ціна дизельного пального в Україні перевищить 100 грн за літр і вже наступного тижня наблизиться до позначки в 105 грн. При цьому в подальшому ціна дизеля може сягнути 108 грн за літр.

Бензин, за прогнозом експерта, також дорожчатиме, однак із певним відставанням від дизеля. Його ціна може наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр, але перевищувати її найближчим часом не повинна.

Експерт назвав три ключові фактори, які зараз тиснуть на ринок пального: ситуація навколо Ормузької протоки, ризики в районі Баб-ель-Мандебської протоки та скорочення доступності російського дизеля через українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

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