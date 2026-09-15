В Україні подорожчала земля: скільки вже коштує один гектар

Активність на земельному ринку демонструє тривожний тренд.

Один гектар сільськогосподарської землі в Україні за підсумками серпня подорожчав до середньої позначки 80 542 грн. В порівнянні з липнем вартість ділянок зросла майже на 3 тисячі грн – тоді землю продавали по 77 830 грн, свідчить статистика Опендатабот.

Головний тренд ринку землі - загальне скорочення площ проданих ділянок, яке триває з березня місяця. У серпні було продано всього 14 967 га, тоді як у попередньому місяці – 18 101 га. В піковому березні цей показник був набагато вищим – 24 105 га. Загальні показники ще можуть коливатися, оскільки збір даних досі триває. Статистику наведено станом на 14 вересня.

ТОП-5 регіонів з найдорожчими паями у серпні:

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Львівській області – 260 970 грн за гектар;

Івано-Франківська область – 151 777 грн;

Київська область – 133 634 грн;

Полтавська область – 116 863 грн;

Волинська область – 113 512 грн.

Щодо областей, де земля коштувала в серпні найдешевше, то це південь та схід України, де безпекова ситуація найгірша (Київ не враховано):

Донецька область – 34 910 грн;

Херсонська область – 35 775 грн;

Миколаївська область – 40 922 грн.

Ринок землі в Україні – останні новини

В кінці весни середня ціна гектару землі в Україні становила 74 528 гривень. П’ятірка регіонів з найдорожчими паями виглядала так само, як і в серпні – за виключенням Волинської області, замість якої була Тернопільська.

В минулому році найвища середня вартість гектару землі в Україні була зафіксована у квітні – 70 165 гривень. Раніше це був найвищий показник з початку роботи ринку землі в Україні в липні 2021 року (102 102 гривні). Проте вже в січні поточного року середня ціна землі злетіла до 95 746 гривень, наблизившись до рекорду.

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