'Укрзалізниця' змінює вартість проїзду в електричках: скільки коштуватиме тепер

Державна "Укрзалізниця" з 15 вересня поступово переходитиме на нову модель ціноутворення у приміських поїздах.
Як повідомляє пресслужба залізничного перевізника, "Укрзалізниця" переходить на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду.
Діятиме така тарифна сітка:
- до 50 км – 30 грн;
- 51–90 км – 55 грн;
- 91–130 км – 75 грн;
- 131–170 км – 95 грн;
- 171–250 км – 115 грн;
- понад 250 км – 150 грн.
В УЗ зазначили, що нові тарифи запровадять поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.
"Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні надскладна. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень", - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі компанії запевнили, що ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.
"Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів", - додали в УЗ.
"Укрзалізниця" - останні новини
13 вересня росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який був за 2 км від кордону з Польщею.
12 вересня стало відомо, що поїзди на Сумщині тимчасово курсуватимуть лише до станції Конотоп через підвищену інтенсивність ворожих атак по залізничній інфраструктурі та рухомому складу.
8 вересня росіяни протягом дня здійснили три атаки на пасажирські поїзди "Укрзалізниці". Одна з атак призвела до поранення пасажирів уламками, пізніше в "Укрзалізниці" підтвердили загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро – Запоріжжя.