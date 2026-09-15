'Укрзалізниця' змінює вартість проїзду в електричках: скільки коштуватиме тепер

Ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною, заявили в компанії.

Державна "Укрзалізниця" з 15 вересня поступово переходитиме на нову модель ціноутворення у приміських поїздах.

Як повідомляє пресслужба залізничного перевізника, "Укрзалізниця" переходить на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду.

Діятиме така тарифна сітка:

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до 50 км – 30 грн;

51–90 км – 55 грн;

91–130 км – 75 грн;

131–170 км – 95 грн;

171–250 км – 115 грн;

понад 250 км – 150 грн.

В УЗ зазначили, що нові тарифи запровадять поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.

"Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні надскладна. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі компанії запевнили, що ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.

"Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів", - додали в УЗ.

"Укрзалізниця" - останні новини

13 вересня росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який був за 2 км від кордону з Польщею.

12 вересня стало відомо, що поїзди на Сумщині тимчасово курсуватимуть лише до станції Конотоп через підвищену інтенсивність ворожих атак по залізничній інфраструктурі та рухомому складу.

8 вересня росіяни протягом дня здійснили три атаки на пасажирські поїзди "Укрзалізниці". Одна з атак призвела до поранення пасажирів уламками, пізніше в "Укрзалізниці" підтвердили загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро – Запоріжжя.

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