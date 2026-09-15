Дрон, який збили в Литві винищувачі НАТО, мав вибухівку, - міністр оборони

Міністр оборони країни Робертас Каунас додав, що фахівці продовжать досліджувати та аналізувати безпілотник.

У безпілотнику, збитому в Литві винищувачами НАТО, було виявлено вибуховий пристрій, який було знешкоджено саперами. Про це повідомив в Facebook міністр оборони країни Робертас Каунас.

Каунас додав, що фахівці продовжать досліджувати та аналізувати дрон.

"Ми детально обговорили цю ситуацію з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Міністр висловив тверду підтримку безпеці нашого регіону. Разом з тим ми подякували екіпажу винищувача за прийняті рішучі рішення та вжиті заходи", - йдеться в повідомленні міністра оборони Литви.

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Каунас зазначив, що спільні дії членів НАТО та всіх служб дають належні результати та допомагають забезпечити нашу безпеку.

Італійське видання Ansa повідомило, що два винищувачі F-2000 Eurofighter італійських ВПС, що входять до складу оперативної групи "Baltic Thunder III" в рамках місії НАТО з протиповітряної оборони на східному фланзі альянсу, знешкодили безпілотний літальний апарат, який порушив повітряний простір Литви.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пізніше заявив, що "ймовірно" це був російський безпілотник.

Міністерство оборони Італії зазначило, що це вже другий подібний інцидент за місяць, до якого причетні італійські винищувачі.

Інциденти з дронами в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, що в прикордонному районі Литві - селі Лавісас Варенського району, що на кордоні з Білоруссю, 23 березня впав та вибухнув безпілотник. На місці удару утоврилася вирва. Також було знайдено двигун, який використовують у деяких дронах. За словами майора литовської армії, вибухових речовин не знайдено, але це не означає, що їх не було.

Також ми писали, що в Румунії пілот винищувача F-16 збив безпілотник над Чорним морем. Президент Румунії Нікушор Дан назвав неприпустимим, щоб Росія продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Дан заявив, що Румунія ідентифікувала збитий безпілотник як безпілотний літальний апарат типу "Шахед", який широко використовується російськими військами.

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