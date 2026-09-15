Дно Каховського моря може приховувати унікальні артефакти: археолог розповів, які саме

Є ймовірність виявлення там предметів епохи бронзи та козацької доби.

Дно Каховського водосховища може містити унікальні археологічні артефакти, зокрема епохи бронзи та періоду Запорізької Січі. Про це "Коротко про" розповів археолог та військовослужбовець Сергій Нємцев.

"Перед будівництвом ГЕС там кілька років працювала експедиція: займалася розвідкою та швидкими розкопками. На цій території представлено повний спектр археології півдня України – від пізнього палеоліту до Запорізької Січі. Здебільшого йдеться про поселення різних періодів", - розповів він.

Наприклад, за його словами, це поселення Бабине III (епоха середньої та пізньої бронзи) на лівому березі Дніпра, що дало назву культурно-історичній спільноті між катакомбною та зрубною культурами.

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"Поселення два роки досліджувала археолог Софія Березанська, а згодом його затопили. Наступні 70 років ми працювали з цими колекціями як з еталонними. Кераміку бабинського зразка тоді вперше знайшли у поселенні, у напівземлянках. Пізніше за аналогією її виділили серед поховань у степу під курганами, і стала зрозумілою її позиція в епоху бронзи. З'ясувалося, що ця культура два століття займала майже всю Україну, окрім заходу: від Полісся до Чорного моря", - зазначив Нємцев.

Окрім того, як додав фахівець, на місці заснованого у XIV столітті золотоординського міста Мамай-Сарай можуть бути знайдені поховання.

"На місці золотоординського міста на лівому березі Дніпра, ближче до Запоріжжя, така пам'ятка має бути. Частину її затопили, частина лишилася на суші", - каже він.

Як зазначає Нємцев, також цінними археологічними пам’ятками, знайденими навколо Каховського водосховища, є Кам'янське городище ямної культури (рання бронза, початок ІІІ тисячоліття до н.е.).

"Там виявлено, мабуть, найбільш раннє в Україні кам'яне будівництво та сліди фортифікацій. У всьому ареалі степів півдня України таких пам'яток одиниці – це унікальний центр скіфської культури. Також є острів Базавлук на південь від Нікополя. Там була Базавлуцька Січ, звідки Богдан Хмельницький розпочав повстання 1648 року. До нас дійшли Кам'янська та Олешківська Січі на лівому березі. Нині ж відкривається теоретична можливість знайти й інші Січі на островах", - поділився інформацією археолог.

Нємцев заявив, що подальша стратегія археологічних досліджень на цих територіях залежатиме від того, чи відновлюватиме держава греблю Каховської ГЕС.

Що відбувається на території колишнього Каховського водосховища

6 червня 2023 року російські військові підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, що призвело до масштабної техногенної та екологічної катастрофи на півдні України.

Впродовж кількох років після підриву на місці колишнього Каховського водосховища сформувалася нова екосистема, яка продовжує стрімко розвиватися. Територія, що в перші місяці після катастрофи нагадувала пустелю, нині перетворилася на великий природний комплекс із вербовими лісами, чагарниками, болотними групами та дедалі багатшим тваринним світом.

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