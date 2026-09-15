Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 16 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,62/44,65 грн/дол., а до євро - 51,50/51,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках 15 вересня знизився на 1 копійку і складав 44,80 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,33 гривні за долар. Середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і становив 52,06 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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