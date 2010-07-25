24 людини загинули в Саудівській Аравії від повені
12:48, 25 липня 2010Разное
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У країні кілька днів ідуть дощі
У гірських областях Саудівської Аравії в результаті повеней загинули 24 особи, передає Reuters. Наголошується, що до повеней призвели зливи, що падали в цьому регіоні вже протягом кількох днів.
У результаті пошкоджено багато доріг, рятувальники одержали не менше 100 викликів від людей, залитих в машинах.
Найбільша повінь, також викликана сильними зливами, відбулася в Саудівській Аравії наприкінці 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Тоді в портовому м. Джидда, розташованому за 60 км від Мекки, загинули більше 100 людей.
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