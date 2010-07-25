24 людини загинули в Саудівській Аравії від повені

У гірських областях Саудівської Аравії в результаті повеней загинули 24 особи, передає Reuters. Наголошується, що до повеней призвели зливи, що падали в цьому регіоні вже протягом кількох днів.

У результаті пошкоджено багато доріг, рятувальники одержали не менше 100 викликів від людей, залитих в машинах.

Найбільша повінь, також викликана сильними зливами, відбулася в Саудівській Аравії наприкінці 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Тоді в портовому м. Джидда, розташованому за 60 км від Мекки, загинули більше 100 людей.