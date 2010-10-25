Тимошенко не сподобалась книжка про її «слабкості»

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає технологією книгу про неї, видану в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Хмельницькому.

“Там викладається про мою слабкість, нездатність… Однак найцікавіше у кінці книги: політичне життя ТИМОШЕНКО завершене. Розумуєте, якщо платять за такі твори, то це є технологія, яка проноситься у свідомість людей через фальшиву опозицію, куплених депутатів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера “Батьківщини”, її тішить той факт, що “не тільки владна машина України кинута на те, аби справитися зі слабким політиком ТИМОШЕНКО”.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, про її авторитет і силу свідчать також внесені влітку зміни до законодавства, якими блокам політичних партій заборонено брати участь у місцевих виборах.

На її думку, з авторитетом “Батьківщини” не хоче рахуватися Президент Віктора ЯНУКОВИЧ, “який створює партії-клони”.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Москві презентували книжку “Антропология власти. Юлия Тимошенко”.

Автор книги, керівник відділу гуманітарних досліджень Російського інституту стратегічних досліджень Тамара ГУЗЕНКОВА повідомила, що робота над книгою тривала близько року.

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, у книжці розглядаються сучасні процеси в Україні через призму діяльності Ю.ТИМОШЕНКО. Особливістю книги є те, що цей політик розглядається не тільки як політичний, але й як психологічний, а також культурно-антропологічний феномен.

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, книга не є політологічною – «інакше вона з`явилася б напередодні виборів», а науковою.

Книга складається з 10 розділів. Серед них такі, як: «Політичний генезис», «Партія і її лідер», «В опозиції», «У влади». Також «Міф про головного героя» і «Контрміф і деміф». Третя частина включає розділи «Влада і тіло», «Мова як засіб влади» і «Гендер і влада». Завершує книгу розділ «Від влади до безвладдя».

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, книга незабаром з`явиться і в Україні. «11 листопада презентація моєї книги відбудеться в Києві», - сказала вона.