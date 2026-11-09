Лавров розповів, на чому зосередяться переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

Лавров відреагував на заяву держсекретаря США про те, що питання гарантій безпеки стане одним із ключових на переговорах в Абу-Дабі.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі стосуватимуться узгодження принципів, які будуть схвалені на завершення переговорів щодо повноцінного врегулювання війни в Україні. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

Лавров відреагував на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що тема гарантій безпеки стане однією з ключових на переговорах в Абу-Дабі. Голова МЗС РФ заявив, що Москва вітає такий підхід.

"На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі в першу чергу обговорюватимуться питання безпеки Росії, України та регіону в цілому", – сказав Лавров.

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Заява Рубіо щодо переговорів

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання гарантій безпеки для України залишається серед головних тем переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Він підтвердив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться 10 і 11 листопада в Абу-Дабі.

За словами Рубіо, сторони планують обговорити питання післявоєнної системи безпеки України та всього європейського континенту. Він також заявив про прогрес у розробці майбутньої архітектури безпеки після завершення війни, хоча поки що нічого не узгоджено.

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